Москва, , 12:12 — REGNUM Взрывное устройство в автомобиле журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в Подмосковье 20 августа, было заложено под днищем, со стороны водителя. Об этом 21 августа сообщили в СК РФ.

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дугина. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла.

Сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.

Уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте, отмечается в сообщении.

С учетом уже полученных данных следствие полагает, что убийство дочери Александра Дугина было заранее спланировано и носит заказной характер, отметили в СК.

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