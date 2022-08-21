Новосибирск, , 12:10 — REGNUM Следователи в Новосибирской области начали проверку по факту избиения 78-летней постоялицы пансионата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одном из социальных учреждений Новосибирска была избита женщина 1944 года, которая содержалась там на постоянной основе.

«Согласно обнаруженной в сети «Интернет» публикации, данные события были допущены сотрудниками пансионата», — отметили в ведомстве.

Проверка организована по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По её результатам будет принято процессуальное решение.