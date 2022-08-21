Анкара, 21 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытается организовать досрочные выборы главы государства в республике, считают европейские чиновники. Об этом 21 августа пишет Die Welt со ссылкой на источники.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По данным издания, в ЕС не исключают, что голосование в Турции может состояться не в 2023 г., а уже осенью 2022 г.

«Существует несколько признаков того, что Эрдоган, вероятно, предпочтет выборы в 2022 году, вероятно, осенью. Это может произойти в относительно краткосрочной перспективе», — утверждают источники среди дипломатов ЕС.

Причиной для проведения досрочных выборов считается возможный выход Турции из экономического кризиса благодаря летним доходам от туризма, пишет издание.