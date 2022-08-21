Москва, 21 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. На протяжении двух последних недель в Москве шла подготовка ещё двух террористических актов, помимо подрыва автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом 21 августа сообщил основатель телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов.

Теракт

«В течение последних недель в столице были предотвращены еще как минимум два теракта. Мы не имеем морального права рассказывать, против кого конкретно они были направлены, но уверяем вас — террористам удалось зайти достаточно далеко», — написал он в своём сообщении.

Также обозреватель уточнил, что при этом нужно признать, что как минимум в одном из этих случаев террористам не удалось бы пронести самодельное взрывное устройство без своего агента внутри системы

Кроме того, он отметил, что в этом контексте подрыв автомобиля Дарьи Дугиной свидетельствует о том, что в этом случае действовал не один завербованный СБУ психопат-радикал, а хорошо организованная сеть, которая действовала продуманно, методично и скоординированно.

«По факту — в столице была на какую-то часть реализованная террористическая атака. Нет, мы сейчас ни к чему никого не призываем. Кроме того, чтобы посмотреть в лицо правде. Впадать в панику уже поздно. На это нет ресурсов и времени», — добавил обозреватель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал Baza сообщил, что сотрудники частного охранного предприятия и ГИБДД, находившиеся на служебной парковке, где во время фестиваля «Традиция» в Подмосковье мог быть припаркован автомобиль Дарьи Дугиной, будут допрошены правоохранителями.