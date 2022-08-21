Москва, , 12:01 — REGNUM С учетом уже полученных данных следствие полагает, что убийство дочери Александра Дугина было заранее спланировано и носит заказной характер. Об этом 21 августа сообщили в СК России.

️Председатель СК РФ поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство центрального аппарата ведомства.

Вечером 20 августа в двигавшемся в районе пос. Большие Вяземы Подмосковья автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, произошло возгорание машины.

«Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте», — отмечается в сообщении.

В настоящее время назначаются экспертизы, изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, оперативным службам направлено поручение об установлении лиц, совершивших преступление.