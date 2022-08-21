Кемерово, , 12:00 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 18 августа, жертвами преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий стали 1228 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

В результате общей ущерб составил около 234,6 млн рублей, 11,3 млн из которых были похищена за последнюю неделю. Мошенники использовали страницы соцсетей, сайты объявлений по продаже и обмену товаров.

«Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, сотрудниками ФСБ, следственного комитета, покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми», — отметили в ведомстве.

Наибольшую сумму потерял пенсионер из Ленинск-Кузнецкого, которому позвонил лжесотрудник ФСБ, сообщивший о попытках преступников снять с его счёта деньги. По итогам беседы мужчина лишился 2258 тыс. рублей, большую часть из которых он взял в кредит.