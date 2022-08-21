Москва, , 11:57 — REGNUM Форум «Армия-2022» в Кубинке (Московская область) за первые шесть дней работы посетили более 1,4 млн человек — на 23% больше, чем в 2021 году. Об этом 21 августа сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук.

«К исходу шестого дня работы Международного военно-технического форума «Армия-2022» по данным регистрационного сервиса общая посещаемость превысила 1 млн 400 тыс. человек, что на 23,5% больше, чем в 2021 году», — отметил он.

20 августа на форуме работали делегации оборонных ведомств 33 иностранных государств. Всего в рамках форума проведено 340 мероприятий, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году — 187 круглых столов, 32 межведомственных заседания, 52 конференции, 69 брифингов.

В деловой программе приняли участие почти 22 тыс. человек.