Симферополь, 21 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Провокации киевского режима на территории Крыма намерены легализовать Соединённые Штаты. Об этом 21 августа заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мурадов уточнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг именно по этой причине загоняет страны — члены альянса «на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма».

При этом вице-премьер крымского правительства не исключил, что во время этого мероприятия Вашингтон «легализовать и даст отмашку … [киевским] националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений, прикрываясь тем, что страны альянса не признают Крым частью России».

Кроме того, он указал, что, по его мнению, западом принято решение окончательно «спалить в топке конфликта НАТО с Россией» территорию бывшей УССР, за что главари террористического режима в Киеве «получат щедрую плату и достойное убежище по завершении утилизации несостоявшегося … [киевского] государства».

«Западные стратеги рассчитывают, что этот их план неизбежно приведет к такой эскалации конфликта, которую будет невозможно удержать в прежнем ограниченном формате российской спецоперации. Очевидно, что Западом поставлена цель перевода… конфликта [на территории бывшей УССР] в новую, более масштабную фазу, являющуюся продолжением вашингтонской стратегии «изматывания и истощения» России», — пояснил постпред Крыма.

Отметим, 23 августа киевский режим намерен провести в онлайн-режиме второй международный саммит так называемой «Крымской платформы», в котором примут участие десятки стран и международных организаций и в том числе — генсек НАТО Йенс Столтенберг.

https://regnum.ru/news/polit/3675453.html