Красногорск, , 11:48 — REGNUM Взрыв автомобиля, в котором погибла Дарья Дугина — это «спланированная диверсия не только ВСУ, но и британских спецслужб». Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT.

«Для совершения подобной диверсии нужно было организовывать слежку, изготавливать взрывчатое вещество. Никакой дилетант такую операцию не проведёт. А так как спецслужбы [ВСУ] все ходят под британцами, то можно говорить, что в этом случае приняли участие непосредственно британцы», — отметил он.

По его мнению, трагедия в Подмосковье — часть большой диверсионной деятельности Киева.

В машине Александра Дугина, в которой ехала его дочь, сработало взрывное устройство. 30-летняя девушка погибла на месте. Возбуждено уголовное дело.