Майминский район, Алтай, , 11:46 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшую неделю от укусов животных пострадали 22 человека, в том числе 11 детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Енот (сс) Alexas_Fotos

Жертвами нападений неизвестных собак стали три ребёнка в Горно-Алтайске, Чойском и Улаганском районах. Ещё трёх детей из республиканской столицы и Майминского района покусали собаки, имеющие хозяев.

«В Майминском районе ребёнок покусан енотом в контактном зоопарке», — добавили в ведомстве.