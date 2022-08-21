Москва, , 11:44 — REGNUM Российские специалисты изучают трофейное западное оружие, переданное ВСУ, и уже знают как с ним бороться. Об этом 21 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

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«Им занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое — возможности борьбы с этим оружием… С другой стороны, чем его можно поражать, его основные недостатки. Эта работа идёт… достаточно успешно», — отметил он в интервью программе ВГТРК «Вести недели».

Он при этом выделил транспортируемую гаубицу М-777, иностранные РСЗО, противотанковые JAVELIN, NLAW, ПЗРК «Cтингеры», ряд стрелкового вооружения и другое. Так, гаубицы М-777 показали себя тяжелоремонтируемыми. По данным Шойгу, это же справедливо и в отношении JAVELIN.

«Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим», — подчеркнул Шойгу.