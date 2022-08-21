Москва, , 11:35 — REGNUM Группа компаний «Микрон» начала серийное производство NFC-меток, которые используются в системе быстрых платежей, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Бесконтактный платеж Apple Pay Cleveland.com

Производимая резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва» NFC-метка работает на базе отечественного микроконтроллера первого уровня. Она обеспечивает бесконтактную передачу информации на расстоянии до 100 миллиметров.

Овчинский отметил, что эта метка соответствует современным стандартам безопасности. Среди других плюсов глава департамента выделили устойчивость к механическим повреждениям. Руководитель проектов RFID и ИТ «Микрон» Антон Старков добавил, что компания уже готова к поставкам.

Технология NFC (Near field communication — связь в близком поле) используется преимущественно в смартфонах и планшетах. В частности, она применяется для мобильных платежей и в системах идентификации с помощью мобильных устройств.

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