Новосибирск, 21 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области по итогам июля годовая инфляция снизилась до 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Сибирского главного управления Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Замедлению роста цен способствовали укрепление курса рубля, увеличение предложения на продовольственном рынке, а также продолжающееся охлаждение спроса на некоторые товары. В частности, выросло предложение овощей, свинины и куриного мяса.

«На фоне укрепления рубля в предыдущие месяцы и замедления роста цен на зерно у животноводов уменьшились издержки на корма. В совокупности увеличение предложения и снижение давления издержек замедлили годовой рост цен на свинину и курицу», — отметил замначальника управления Артур Музяев.

Среди непродовольственных товаров замедлился рост цен на бытовую технику и смартфоны. Благодаря санкциям и снижению экспорта металлов, выросло предложение и снизились цены на эти товары на внутреннем рынке.