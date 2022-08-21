Берлин, 21 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца упал до рекордно низких отметок. Его работой недовольны 62% опрошенных, следует из опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения (INSA) с 15 по 19 августа для Bild am Sonntag.

Raimond Spekking. Wikimedia Commons Олаф Шольц

С тех пор, как Шольц перешел на работу в канцелярию, рейтинги его популярности, его правительства и его партии СДПГ падают. В настоящее время лишь 25% граждан удовлетворены работой Шольца на посту канцлера, при этом 62% недовольны. И это отрицательный рекорд за все время его пребывания на посту, отмечает издание.

На прямых выборах канцлера Шольц сейчас занял бы лишь III место. Согласно опросу, 25% на этот пост выбрали бы федерального министра экономики Роберта Хабека от партии «Зелёных», 19% — лидера ХДСФридриха Мерца, и 18% — Шольца.