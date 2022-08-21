Кострома, 21 августа 2022, 12:30 — REGNUM Более 100 тысяч человек стали зрителями юбилейного фестиваля фейерверков «Серебряная ладья», состоявшегося вечером 20 августа в Костроме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Пиротехническое шоу проходит в городе в 15 раз. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 году событие отменяли, поэтому главной мыслью праздника в этом году стало объединение. Техники запустили 7 тысяч залпов под музыкальные композиции о встрече и разлуке, ожидании и радости. В этот раз посмотреть на салюты кроме горожан приехали жители Ярославля, Нижнего Новгорода, Ивановской, Владимирской областей.
Люди заняли все смотровые площадки на правом и левом берегах волги, близ Ипатьевского монастыря за два часа до начала праздника. Несмотря на 18-минутное опоздание (первый залп должен был прозвучать в 21.00), гости не ушли со своих мест.
Салюты запускались с баржи, расположившейся посередине Волги. На фестивале, как и в прошлые годы, выступали шесть команд пиротехников:
«Салюты лучших коллекций» (Реутов)
«Пиротехнические дворы Петергофа» (Санкт-Петербург)
«Пироком» (Ставрополь)
«Огни большого праздника» (Нижний Новгород)
«Пиромаг» (Бишкек)
«Пиромагия» (Кострома)
Почти все арт-объединения завоёвывали места на фестивале в разные годы. Организаторы решили не судить победителей, но предусмотрели номинации. Приз зрительских симпатий получил Ставрополь, лучшим режиссёрским решением признали работу костромской команды. Самая удачная музыкальная композиция была у Санкт-Петербурга, визуальное решение — у Реутова. Продуманным признали техническое исполнение команды из Нижнего Новгорода, работу команды из Бишкека назвали самой трогательной (номинация называется «Лучшее эмоциональное восприятие»). Мероприятие приурочено к празднованию Дня Города и области — Костроме в этом году исполнилось 870 лет, области — 78.
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