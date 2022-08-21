Кострома, 21 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Более 100 тысяч человек стали зрителями юбилейного фестиваля фейерверков «Серебряная ладья», состоявшегося вечером 20 августа в Костроме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Неизвестный XV Международный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья»

Александр Неизвестный XV Международный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья»

Пиротехническое шоу проходит в городе в 15 раз. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 году событие отменяли, поэтому главной мыслью праздника в этом году стало объединение. Техники запустили 7 тысяч залпов под музыкальные композиции о встрече и разлуке, ожидании и радости. В этот раз посмотреть на салюты кроме горожан приехали жители Ярославля, Нижнего Новгорода, Ивановской, Владимирской областей.

Наталья Диева Люди заняли почти все свободные места на набережной

Люди заняли все смотровые площадки на правом и левом берегах волги, близ Ипатьевского монастыря за два часа до начала праздника. Несмотря на 18-минутное опоздание (первый залп должен был прозвучать в 21.00), гости не ушли со своих мест.

Салюты запускались с баржи, расположившейся посередине Волги. На фестивале, как и в прошлые годы, выступали шесть команд пиротехников:

«Салюты лучших коллекций» (Реутов)

«Пиротехнические дворы Петергофа» (Санкт-Петербург)

«Пироком» (Ставрополь)

«Огни большого праздника» (Нижний Новгород)

«Пиромаг» (Бишкек)

«Пиромагия» (Кострома)

Александр Неизвестный XV Международный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья»

Почти все арт-объединения завоёвывали места на фестивале в разные годы. Организаторы решили не судить победителей, но предусмотрели номинации. Приз зрительских симпатий получил Ставрополь, лучшим режиссёрским решением признали работу костромской команды. Самая удачная музыкальная композиция была у Санкт-Петербурга, визуальное решение — у Реутова. Продуманным признали техническое исполнение команды из Нижнего Новгорода, работу команды из Бишкека назвали самой трогательной (номинация называется «Лучшее эмоциональное восприятие»). Мероприятие приурочено к празднованию Дня Города и области — Костроме в этом году исполнилось 870 лет, области — 78.