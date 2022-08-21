Москва, 21 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 1853 пациента с COVID-19, также было выявлено 39 669 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять19 117 343.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 64 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 383 560.

При этом уточняется, что на данный момент в стране18 284 586 человек вылечились от нового заболевания, 22 236 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 3450 новых пациентов с COVID-19, а также выявлено 40 010 новых заразившихся коронавирусом.