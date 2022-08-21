Москва, 21 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Сотрудники частного охранного предприятия и ГИБДД, находившиеся на служебной парковке, где во время фестиваля «Традиция» в Подмосковье мог быть припаркован автомобиль Дарьи Дугиной, будут допрошены правоохранителями. Об этом 21 августа сообщает телеграм-канал Baza.

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Отмечается, что, по словам организаторов мероприятия, на время фестиваля для автомобиля Дугиной было выделено место на импровизированной VIP-парковке, расположенной около храма благоверных святых князей Петра и Февронии. При этом площадка была отделена ограждениями на территории муниципальной парковки, и на неё запускали только по спискам.

«Следователям усложняет работу тот факт, что на парковке нет камер. Однако во время фестиваля на этой площадке находились сотрудники частного охранного предприятия, а также ГИБДД — в ближайшее время все они будут допрошены», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на фестивале не было запланировано выступление Дарьи Дугиной, а выступал её отец, у которого около 18:00 мск состоялась лекция на тему «Традиции и история».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования философу и общественному деятелю Александру Дугину в связи с гибелью его дочери — Дарьи Дугиной — в результате подрыва автомобиля в Московской области, выразил российский сенатор Алексей Пушков.