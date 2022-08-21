Тегеран, , 11:07 — REGNUM Иранские БПЛА нанесли удары по авиабазе ВВС США в Кувейте. Отмечается, что атаку провели как минимум четыре дрона, передает 21 августа Avia.pro.

По меньшей мере четыре БПЛА нанесли удары по периметру военной авиабазы США, на которой базировались ранее истребители F-35 и дроны MQ-9 Reaper.

Информация об атаке подтверждается спутниковыми снимками. Информации о пострадавших нет.

Ответственность за нападение взяла на себя проиранская группировка «Ташкиль Аль-Варсин».