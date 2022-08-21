Луганск, , 11:03 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли в ЛНР до 45 человек личного состава, три бронетранспортера и две артиллерийские установки. Об этом 21 августа сообщает Народная милиция ЛНР.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; 3 бронетранспортёра; 2 артиллерийские установки; 6 единиц автомобильной спецтехники», — отмечается в сообщении.

Кроме тог, 20 августа более шести гектаров территории были очищены от взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ в районах населенных пунктов Затишное и Пшеничное.