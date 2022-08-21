Вашингтон, 21 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Управляемые американские снаряды Excalibur намерены отправить киевскому режиму в качестве военной помощи США. Об этом 20 августа сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«США также планируют направить управляемые снаряды Excalibur в рамках предстоящего транша когда-нибудь в будущем», — говорится в публикации.

Также указывается, что названный вид снарядов не был включён Вашингтоном в нынешний пакет военной помощи Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что на сегодняшний день общий объем американской военной помощи киевскому режиму с момента прихода к власти президента США Джо Байдена составляет $10,6 млрд.