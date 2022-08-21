Санкт-Петербург, 21 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. III Международный кинофестиваль игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF) начинает работу в Санкт-Петербурге 21 августа. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской студии документальных фильмов («Лендок»).

(сс) geralt Кинофестиваль

Фестиваль откроется показом фильма производства Узбекистана «Солнце на вкус» режиссёра Эльдара Салаватова. В этот же день будут представлены «Альпийская баллада» Бориса Степанова (Белоруссия), «Земля отцов» Шакена Айманова (Казахстан) и «Допрос» Расима Оджагова (Азербайджан).

Смотр 2022 года посвящён 90-летию киностудии «Лендок». Кинопоказы, мастер-классы кинематографистов и другие мероприятия в рамках фестиваля будут проходить до 24 августа.

23 августа на полях фестиваля состоится заседание руководителей киностудий стран СНГ. Также в этот день пройдёт круглый стол с представителями Минкультуры РФ, киностудий, ведущими продюсерами и кинорежиссёрами.