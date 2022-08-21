Москва, , 10:55 — REGNUM Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что раскрытие убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной является делом чести и виновные должны понести наказание по всей строгости закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту подрыва автомобиля Дарьи Дугиной.

Слуцкий выразил соболезнования родным и близким погибшей и отметил, что Дугина была талантливым журналистом, настоящим патриотом, светлым и духовным человеком.

«Даше многое предстояло ещё успеть, но укротерор забрал и ее жизнь… Варварское убийство Дарьи Платоновой — это, на самом деле, террористическая атака на идеологию и скрепы Русского мира. Виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона! Дело чести!», — отметил Слуцкий в своем телеграм-канале.

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