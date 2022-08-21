Москва, 21 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Свои соболезнования философу и общественному деятелю Александру Дугину в связи с гибелью его дочери — Дарьи Дугиной — в результате подрыва автомобиля в Московской области, выразил российский сенатор Алексей Пушков. Он написал об этом 21 августа в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Выражаю глубокие искренние соболезнования Александру Дугину. Это страшная трагедия, невосполнимая утрата. Разделяем скорбь родных и близких», — отметил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский философ и общественный деятель Александр Дугин после гибели его дочери Дарьи Дугиной находится в медучреждении.