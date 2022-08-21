Улан-Удэ, , 10:52 — REGNUM Бойцы именного добровольческого батальона «Байкал» из Бурятии проходят обучение в одной из войсковых частей на территории Нижегородской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения «Боевого братства».

Обучение бойцов батальона «Байкал» Телеграмм-канал «Боевое Братство» Бурятии

В рамках форума «Армия-2022» часть посетил зампред правительства республики Пётр Мордовской. В ходе встречи с земляками, как отмечается, обсуждались потребности добровольцев, а также вопросы помощи и социальной защиты членов их семей.

«Главное, что ребята уже вжились в эту обстановку и морально, и физически. Прошли обучение, познакомились друг с другом. Именно собрать людей по принципу землячества — такую цель мы ставили, создавая именной добровольческий батальон», — отметил зампред.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделение формируется из добровольцев из Бурятии для участия в спецоперации на территории бывшей УССР. К настоящему времени сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть батальона.

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