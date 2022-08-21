Москва, 21 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Добиться изоляции России практически невозможно. Об этом 21 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Mikhail Klimentyev Сергей Шойгу

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«Громогласные заявления об «изоляции РФ» — повод показать, что далеко не так. Этого добиться вообще достаточно сложно, а говоря о нашей стране, — практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории. Страна с передовой наукой, хорошо развитой промышленностью, ОПК», — отметил он в эфире «Россия 24».

По его словам, «многие» надеялись на то, что спецоперация каким-то образом повлияет на количество предприятий, компаний, которые будут участвовать в форуме «Армия-2022», и на количество делегаций, и на объёме закупок российского оружия.

«Я скажу, что друзья остались друзьями. На них не повлияло мощнейшее давление со всех сторон», — добавил Шойгу.