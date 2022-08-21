Новосибирск, , 10:46 — REGNUM Сообщения об избиении 78-летней бывшей узницы фашистского концлагеря в пансионате «Южный» проверят следователи. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

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Отмечается, что во время мониторинга соцсетей и СМИ было найдено сообщение о том, что в одном из пансионатов в Дзержинском районе Новосибирска были телесные повреждения женщине 1944 года рождения, содержащейся в учреждении на постоянной основе и эти события, как указывается в сообщениях, были допущены сотрудниками пансионата.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент следователи устанавливают картину произошедшего и по итогам этой проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, накануне в местных СМИ появились сообщения о том, что 78-летняя, родившаяся в Австрии в гитлеровском концлагере пенсионерка в пансионате «Южный» была избита соседкой по палате, на что сотрудники учреждения закрыли глаза и не сообщили об этом начальству и полиции.