Барнаул, , 10:43 — REGNUM Жители Алтайского края по данным на начало июля хранили на счетах и вкладах 230 млрд рублей, что 26,3 млрд рублей больше, чем годом ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

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По словам управляющего отделением, в первые три месяца 2022 года в регионе наблюдался отток денег со счетов. Одной из причин этого стал высокий спрос на товары длительного пользования.

«Под влиянием денежно-кредитной политики Банка России вклады вновь стали привлекательными для населения, а ставки резко выросли. Жители края стали возвращать деньги на счета, предпочитая сберегать их именно таким способом», — отметил он.

В итоге с марта по июнь вклады жителей выросли на 16 млрд рублей, что более, чем вдвое превысило отток за первый квартал. Максимальная ставка по вкладам в банках в конце июня составила порядка 7,7% годовых.