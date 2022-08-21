Северобайкальск, Бурятия, 21 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Северобайкальском районе Бурятии по решению суда ведётся проектирование очистных сооружений в посёлке Нижнеангарск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

Ранее в ходе проверки выяснилось, что власти так и не приняли мер к восстановлению очистных объектов, уничтоженных в результате авиакатастрофы 27 июня 2019 года. Самолёт Ан-24 при заходе на посадку выкатился за пределы полосы и врезался в сооружение.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требование возложить на администрацию Северобайкальска обязанности разработать проектно-сметную документацию и произвести строительство комплекса очистных сооружений. Судья признал доводы прокурора обоснованными.

«Во исполнение решения администрацией Северобайкальского района из бюджета Республики Бурятия получена субсидия в размере 6,9 млн рублей. В настоящее время ведется работа по разработке проектной документации», — отметили в надзорном ведомстве.