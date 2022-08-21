Москва, 21 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Российский философ и общественный деятель Александр Дугин после гибели его дочери Дарьи Дугиной в результате подрыва автомобиля в Московской области находится в медучреждении. Об этом 21 августа сообщает телеграм-канал «BRIEF».

Farsnews.com Александр Дугин

«После гибели дочери философ и общественный деятель Александр Дугин находится в больнице», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту подрыва автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной возбудили следователи.