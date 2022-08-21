Пекин, 21 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Число пользователей мобильной связи пятого поколения (5G) В Китае достигло 475 млн человек к концу июля 2022 года. Об этом пишет China Daily со ссылкой на данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

Hana Chramostova 5g

В министерстве рассказали, что с начала 2022 года число пользователей связи 5G выросло на 120 млн человек. К концу июля в Китае работало около 1,97 млн базовых станций 5G.

Отмечается, что связью нового поколения охвачены 96% населённых пунктов Китая. В будущем планируется расширение охвата за счёт сельских районов.

Крупнейшие операторы мобильной связи Китая запустили тарифы 5G для частных клиентов осенью 2019 года. К августу 2021 года в КНР было запущено более 1 млн базовых станций 5G.