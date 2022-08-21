Мадрид, 21 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Приехавшие в Испанию беженцы из бывшей УССР вынуждены возвращаться обратно из-за проблем экономического характера. Об этом 21 августа сообщает газета L’Indépendant.

Беженцы

По информации издания, с момента начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации в страну из бывшей УССР прибыло порядка 125 тыс. беженцев, адаптация которых «иногда» может стать «сложной задачей».

«Ведь по ту сторону Пиренеев многие … беженцы [из бывшей УССР] предпочитают возвращаться домой. Виной тому низкая заработная плата и стоимость жизни, которая, по их словам, слишком высока», — говорится в публикации.

Также указывается, что в Гранаде уехать обратно на родину намерены около 100 семей из бывшей УССР, которые, по заявлению помогающего им Фонда Падрины, голодают, на что власти, как считают в фонде, не обращают внимания.

Кроме того, отмечается, что трудности с содержанием беженцев из бывшей УССР появились и в других странах ЕС. Как отметила президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера, семью из Франции, согласившуюся разместить у себя таких переселенцев, найти все более трудно из-за роста расходов и отсутствия финансовой поддержки государства. При этом в Италии, как рассказали сами беженцы, их выгоняют из мест проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что власти Великобритании выделят для помощи жителям Украины, Сирии и стран Восточной Африки в общей сложности £36 млн ($43,2 млн).