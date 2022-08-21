Москва, , 10:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания. Телеграмма опубликована 21 августа на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с 75-летием создания Федерального медико-биологического агентства. За прошедшие годы ФМБА выросло в современную, крупную структуру с серьёзным научным, кадровым, производственным потенциалом. Во многом благодаря созидательному труду нескольких поколений работников Агентства была выстроена надёжная система охраны здоровья людей, занятых на предприятиях стратегически важных отраслей отечественной экономики, и населения закрытых административно-территориальных образований», — отмечается в телеграмме.

«И конечно, особо отмечу действенную помощь, которую оказывают сотрудники Агентства в составе мобильных медотрядов жителям республик Донбасса и других регионов», — добавляется в сообщении.

Путин пожелал коллективу и ветеранам Федерального медико-биологического агентства новых профессиональных достижений.