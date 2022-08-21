Абакан, , 10:23 — REGNUM В Хакасии годовая инфляция замедляется четвёртый месяц подряд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Центробанка, в июле она составила около 18% против 18,7% месяцем ранее.

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее, как отмечается, это всё же выше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу и по стране в целом. Замедлению инфляции способствовали цены на продукты питания и непродовольственные товары, которые росли не так быстро, как в июне.

По словам заместителя управляющего отделением Виктора Дунаева, благодаря снятию запрета на ввоз овощей и фруктов из других стран, в хакасских магазинов стало больше импортной продукции. Сказались также укрепление рубля и обнуление таможенных пошлин.

«Издержки импортёров снизились, что помогло нарастить поставки. В результате замедлился годовой рост цен на бананы, груши, апельсины, виноград, помидоры. Ускорилось снижение цен на свеклу, морковь. А картофель, капуста, чеснок стоили даже дешевле, чем в июле год назад», — отметил он.

После весеннего всплеска замедлился рост цен и на непродовольственные товары, в частности, на легковые автомобили, электротовары и бытовую технику, телевизоры, смартфоны.