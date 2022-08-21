Запорожье, Бывш. УССР, , 10:22 — REGNUM Режим Зеленского способен применить на освобожденных Россией территориях бактериологическое оружие. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«К ядерному и химическому терроризму может добавиться использование бактериологического оружия. С учетом количества биолабораторий, которые были … на территории, что пока остается подконтрольно американцам, киевский режим может пойти на любые провокации», — отметил он в интервью РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ применили против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен ботулотоксина типа «В» (органический яд искусственного происхождения).