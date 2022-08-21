Запорожье, Украина, 21 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Режим Зеленского способен применить на освобожденных Россией территориях бактериологическое оружие. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

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«К ядерному и химическому терроризму может добавиться использование бактериологического оружия. С учетом количества биолабораторий, которые были … на территории, что пока остается подконтрольно американцам, киевский режим может пойти на любые провокации», — отметил он в интервью РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ применили против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен ботулотоксин типа «В» (органический яд искусственного происхождения).