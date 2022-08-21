Донецк, , 10:17 — REGNUM ВСУ выпустили по Зайцево 10 снарядов. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:00 — н.п. Отрадовка — н.п. Зайцево: выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 244 единицы боеприпасов.

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