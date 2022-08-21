Вашингтон, 21 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал прекратить финансовую помощь режиму Зеленского и ВСУ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Перестаньте отправлять деньги…» — отметил он в своем аккаунте в соцсети.

Ранее американский лидер Джо Байден распорядился о выделении ВСУ нового пакета военной помощи — речь идет о поставках на сумму 775 млн долларов. Американская сторона планирует также передать ВСУ комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 15 БПЛА, противотанковые ракеты TOW, противорадарные ракеты HARM, около тысячи ПТРК Javelin.