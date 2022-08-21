Херсон, Бывш. УССР, , 10:07 — REGNUM Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил о пресечении очередной попытки прорыва ВСУ.

ВСУ U.S. Army Europe

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«Очередная попытка пресечена. Киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице … Понятно, что какая-то часть военных ВСУ была убита, оставшаяся — сбежала», — отметил он.

По его мнению, подобный исход лежит на совести Зеленского. Все его приказы идти в контрнаступление отдаются для того, чтобы «выманить очередной транш у западных стран», отметил Стремоусов.