Анкара, , 10:02 — REGNUM Видеозапись наезда грузового автомобиля на толпу людей в городе Дерик на юге Турции, который произошёл накануне, опубликовал 20 августа вечером турецкий новостной сайт Haber7.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как двигающийся на высокой скорости грузовой автомобиль с прицепом вылетает на повороте с дороги в людном месте, и при этом сносит несколько легковых автомобилей и находящихся на пути его движения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество жертв аварии с грузовиком в провинции Мардин (Турция) увеличилось до 19 человек.