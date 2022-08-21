Киев, , 10:01 — REGNUM В Кропивницком найден мертвым начальник управления СБУ по Кировоградской области Александр Наконечный. Об этом 21 августа передает «Обозреватель».Его труп с ранением нашли 20 августа. По предварительным данным, Наконечный покончил с собой.

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«Труп обнаружила супруга погибшего», — отмечается в сообщении.

Ранее Зеленский подписал указы об освобождении от должности начальников управлений СБУ в Львовской, Киевской, Тернопольской областях. 17 июля появились данные об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова из-за «непрофессионализма».