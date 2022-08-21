Горно-Алтайск, 21 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай в честь Дня государственного флага России прошла акция «Триколор». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, волонтёры раздали жителя Горно-Алтайска российские флаги.

Wanwa Флаг России

Основные праздничные мероприятия пройдут 22 августа. В 13-14 часов на стадионе «Спартак» состоится концерт с участием волонтёрских и молодёжных организаций, в котором примет участие государственный оркестр республики.

Параллельно молодёжные активисты и все желающие совершат восхождение на гору Комсомолка с флагом России. В районных центра к празднику организовали акции, флешмобы, конкурсы и другие мероприятия.