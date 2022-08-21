Токио, , 09:56 — REGNUM Японский разработчик приставок и видеоигр Sega в партнёрстве с кинокомпанией Picturestart начала работу над экранизацией видеоигр Space Channel 5 и Comix Zone. Об этом сообщает портал Gematsu.

Игровая приставка Sega Mega Drive Marco Verch

Над экранизацией танцевальной игры Space Channel 5 работает геймдиректор Sega Такуми Ёсинага. Сценарий к фильму пишут Бэрри Баттлс и Нира Панири, известные по криминальной комедии «Бэйтаун вне закона» и научно-фантастической драме «Извлечение».

За фильм по игре Comix Zone отвечает продюсер игр Sega Кагасей Симомура. Над сценарием работает Мэй Кэтт. Оба проекта курирует исполнительный вице-президент Sega Сюдзи Утсуми.

Видеоигра в жанре аркадного экшена Comix Zone вышла в 1995 году для приставки Sega Mega Drive. Музыкальная видеоигра Space Channel 5 была выпущена в 1999 году для консоли Dreamcast.

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