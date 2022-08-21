Вена, 21 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов вызван в МИД Австрии из-за его высказываний о киевском режиме. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба австрийского внешнеполитического ведомства на своей странице в одной из соцсетей.

Irna.ir Михаил Ульянов

В сообщении отмечается, что МИД Австрии возмущен «бесчеловечными высказываниями российского постоянного представителя».

Также указывается, что австрийское ведомство выступает за свободу слова, однако оставляет за собой право занять «твердую позицию против таких подстрекательских заявлений».

«Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье», — добавляется в сообщении.

Отметим, ранее Михаил Ульянов на своей странице в одной из соцсетей прокомментировал публикацию Владимира Зеленского с благодарностью США за военную помощь Киеву, написав: «No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к населению [бывшей УССР]!»). Затем киевский режим намеренно исказил его фразу, изменив слово «милосердия» на слово «пощады», и назвал это якобы «призывом к геноциду».