Донецк, 21 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека, еще 8 — ранены. Об этом 21 августа сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«За минувшие сутки, с 08:00 20 августа до 08:00 21 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 8 мирных жителя получили ранения (один из пострадавших ранен запрещённой противопехотной миной ПФМ-1)», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 50 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 244 единицы боеприпасов.