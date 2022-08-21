Симферополь, , 09:43 — REGNUM Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на полуостров Крым является «агонией киевского режима». Об этом 21 августа заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Михаил Шеремет Krym.er.ru

«Атака беспилотников на Крым — агония киевского режима, имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в своей боеспособности», — приводит его слова РИА Новости.

Также Шеремет подчеркнул, что ситуация в Крыму контролируется властями региона и российскими Вооружёнными силами и потому не имеется причин для паники.

«Беспилотники не представляют никакой угрозы, по имеющейся предварительной информации, большинство из них не несет никакого боевого заряда», — пояснил депутат.

При этом он отметил, что эта атака беспилотников может вестись под кураторством спецслужб Запада с целью отследить место расположения системы противовоздушной обороны Крыма и проверки её на прочность.

«Прошу жителей Крыма не снимать и не выкладывать работу системы противовоздушной обороны», — добавил Шеремет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель республики при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что США планируют легализовать наращивание провокаций ВСУ в Крыму.