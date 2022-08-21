Вашингтон, 21 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Рост недоверия к политическим институтам в США свидетельствует о том, что страна может находиться на грани нового внутреннего конфликта. Об этом 21 августа пишет The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

С января 2020 г. продажи оружия в США резко возросли, и возникший ажиотаж не стихает. Как выяснили в Калифорнийском исследовательском центре по изучению насилия с применением огнестрельного оружия, это связано с тем, что многие жители США живут в ожидании гражданской войны.

«Эти результаты свидетельствуют о продолжающемся отчуждении и недоверии к американскому демократическому обществу и его институтам. Значительные меньшинства населения одобряют насилие, в т. ч. со смертельным исходом, для достижения политических целей», — отметил основатель исследовательского центра Гарен Уинтемьют.

Уточняется, что в США каждый пятый считает, что политическое насилие оправдано в некоторых обстоятельствах. Кроме того, 40% опрошенных пожелали иметь более сильного лидера страны.

Также отмечается, что большое количество людей, ожидающих гражданской войны, говорят, что она лишь «отчасти вероятна».