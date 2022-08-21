Донецк, 21 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Бойцы Народной милиции ДНР получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка», произведенные в ДНР. Об этом 21 августа сообщил глава республики Денис Пушилин.

Andrew Butko Денис Пушилин

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«Чебурашка» — зверь еще тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение», — отметил он в Telegram-канале.

Он также добавил, что специалисты ДНР разрабатывают стационарные и мобильные системы «Туман-купол», которые позволяют установить помехи, противодействующие БПЛА малого класса.

Накануне одно из подразделений ВСУ в Зайцево сдалось в плен после переписки в Telegram. Боевики приняли решение выбрать жизнь, поэтому воспользовались предложением НМ ДНР и добровольно сложили оружие.