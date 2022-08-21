Токио, 21 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Возможность доведения до тысячи числа стоящих на вооружении сил самообороны Японии крылатых ракет большой дальности рассматривается японским правительством. Об этом 21 августа сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники в военных кругах.

Af.mil Крылатая ракета

Уточняется, что для достижения такой цели власти Японии намерены модернизировать уже стоящие на вооружении сил самообороны страны противокорабельные ракеты Type-12, созданные Mitsubishi Heavy Industries.

При этом после усовершенствования их дальность вырастет с нескольких сотен км до примерно тысячи км, что позволит этим ракетам достичь КНДР и прибрежных районов Китая.

Также указывается, что обновленные ракеты Type-12 для наземных установок будут поступать в силы самообороны уже в 2024 году — на два года раньше, чем это предполагалось. В то же время идут разработки таких ракет для пуска с кораблей и истребителей, а также для ударов по наземным целям.

Помимо того, отмечается, что такими мерами Япония хочет ликвидировать разрыв с Китаем, который имеет на вооружении, по данным Пентагона, около 1,9 тыс. баллистических ракет средней дальности наземного базирования и порядка 3 тыс. крылатых ракет средней дальности, способных долететь до японской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) хотело бы продолжить сотрудничество по Международной космической станции после 2024 года