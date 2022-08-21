Тайбэй, , 09:21 — REGNUM Первые заказы на производство интегральных микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу на мощностях тайваньской компании TSMC разместили семь компаний. Об этом сообщает портал TechPowerUp.

Микросхема

TSMC готовится запустить серийное производство по 3-нм техпроцессу в сентябре 2022 года. Переход к более точному техпроцессу позволит повысить энергоэффективность и производительность чипов.

Первыми компаниями, которые разместили заказы на производство по 3-нм техпроцессу, стали Apple, AMD, Broadcom, Intel, MediaTek, Nvidia и Qualcomm. Ожидается, что для Apple будут производиться чипы для смартфонов и планшетов A17, также процессоры M2 и M3 для ноутбуков и персональных компьютеров.

Отмечается, что на первом этапе будет запущено только ограниченное производство. Полномасштабное массовое производство по новому техпроцессу в TSMC начнётся во второй половине 2023 года.

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